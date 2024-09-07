"Не тот бой, который хотят увидеть": Промоутер Энниса раскритиковал реванш с Чухаджяном

Эдди Хирн, промоутер чемпиона IBF в полусреднем весе Джарона Энниса, негативно высказался о возможном реванше против Карена Чухаджяна.

Представитель американского боксера отметил, что они не заинтересованы в защите титула против уже ранее побежденного соперника и могут предложить украинцу компенсацию за отказ от боя.

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"Вчера вечером я разговаривал с менеджером Карена Чухаджяна. Мы хотим сохранить титул. У Энниса есть некоторые условия в контракте. Думаю, если мы заплатим Карену столько, сколько нужно, то шоу не будет.

Это не тот бой, который фанаты хотят увидеть. Эннис уже побеждал Чухаджяна. Карен очень плохо провел тот бой, но мы хотим сохранить свои позиции", - сказал Хирн в комментарии The Stomping Ground.

Напомним, что в январе 2023 года в бою за титул временного чемпиона по версии IBF в полусреднем весе Эннис одержал разгромную победу единогласным решением судей над Чухаджяном, который не взял ни одного раунда.

Ранее Чухаджян победил в бою за статус обязательного претендента на титул IBF.

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