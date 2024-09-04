iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Команда Чухаджяна выиграла торги по реваншу с Эннисом и ждет ответа соперника

Чемпион может отказаться от повторного боя с украинцем, но тогда потеряет пояс IBF.
Сегодня, 12:59
Чухаджян и Эннис могут провести реванш / Getty Images
Чухаджян и Эннис могут провести реванш / Getty Images

Команда украинского полусредневеса Карена Чухаджяна (24-2, 13 КО) выиграла промоутерские торги по реваншу с обладателем титула IBF в этом дивизионе Джароном Эннисом (32-0, 29 КО).

Об этом сообщает The Ring.

Компания Matchroom Boxing, представляющая интересы американского боксера, предлагала за организацию боя 1 566 666 долларов, в то время как ставка компании P2M-Box Promotion, которая ведет дела украинца, составила 2 000 053 доллара.

Распределение гонорара должно быть 65/35 в пользу Энниса, несмотря на то что изначально сторона чемпиона добивалась пропорции 90/10 для своего клиента.

Читай также: "Это чушь": Промоутер Энниса гневно отреагировал на назначение реванша с Чухаджяном

Тем не менее существует вероятность, что Эннис откажется от защиты титула в реванше с Чухаджяном. Тогда ближайшее время он будет вынужден отказаться от пояса.

Напомним, что в январе 2023 года в бою за титул временного чемпиона по версии IBF в полусреднем весе Эннис одержал разгромную победу единогласным решением судей над Чухаджяном, который не взял ни одного раунда.

Ранее Чухаджян победил в бою за статус обязательного претендента на титул IBF.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Карен Чухаджян

Статьи по теме

"Это чушь": Промоутер Энниса гневно отреагировал на назначение реванша с Чухаджяном "Это чушь": Промоутер Энниса гневно отреагировал на назначение реванша с Чухаджяном
IBF отправит реванш Эннис - Чухаджян на торги IBF отправит реванш Эннис - Чухаджян на торги
Чухаджян получил возможность поквитаться с непобежденным чемпионом Чухаджян получил возможность поквитаться с непобежденным чемпионом
Чухаджян начал сотрудничество с немецкой промоутерской компанией Чухаджян начал сотрудничество с немецкой промоутерской компанией
Помочь журналистам

Видео

Иноуэ - Дохени: обзор боя
Иноуэ - Дохени: обзор боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Шахтер узнает соперников: онлайн-трансляция жеребьевки основной части Лиги чемпионов
просмотров
Динамо узнает своих соперников: жеребьевка основного раунда Лиги Европы
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Игровые15:25
Клипаченко оценила соперников сборной Украины в Суперфинале Евролиги: Наша цель - золотые медали
Бокс15:03
"Бой поколения": промоутер предсказал судьбу Фьюри после реванша с Усиком
Европа14:40
Барселона представила выездную экпировку: новые формы футбольных команд
Киберспорт14:21
ESL Pro League Season 20: онлайн-трансляция матчей Eternal Fire - Sangal, FlyQuset - FaZe
Олимпийские игры14:12
Все медали Украины на Паралимпиаде-2024: наши спортсмены заработали уже 46 медалей
Лига наций14:05
Матч с Албанией обслужит рефери, который не пересекался с Украиной, но работал на поединке Зари
Олимпийские игры14:02
Шпатковская завоевала серебро Паралимпиады-2024
Украина13:42
Динамо оформило переход нападающего Зари
Бокс13:28
Сиренко сделал прогноз на реванш Усик - Фьюри
Киберспорт13:00
The International: онлайн-трансляция группового этапа
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK