Команда Чухаджяна выиграла торги по реваншу с Эннисом и ждет ответа соперника

Чемпион может отказаться от повторного боя с украинцем, но тогда потеряет пояс IBF.

Команда украинского полусредневеса Карена Чухаджяна (24-2, 13 КО) выиграла промоутерские торги по реваншу с обладателем титула IBF в этом дивизионе Джароном Эннисом (32-0, 29 КО).

Об этом сообщает The Ring.

Компания Matchroom Boxing, представляющая интересы американского боксера, предлагала за организацию боя 1 566 666 долларов, в то время как ставка компании P2M-Box Promotion, которая ведет дела украинца, составила 2 000 053 доллара.

Распределение гонорара должно быть 65/35 в пользу Энниса, несмотря на то что изначально сторона чемпиона добивалась пропорции 90/10 для своего клиента.

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Тем не менее существует вероятность, что Эннис откажется от защиты титула в реванше с Чухаджяном. Тогда ближайшее время он будет вынужден отказаться от пояса.

Напомним, что в январе 2023 года в бою за титул временного чемпиона по версии IBF в полусреднем весе Эннис одержал разгромную победу единогласным решением судей над Чухаджяном, который не взял ни одного раунда.

Ранее Чухаджян победил в бою за статус обязательного претендента на титул IBF.

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