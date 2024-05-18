Чухаджян победил в бою за статус обязательного претендента на титул IBF

Сегодня, 07:38

Сегодня, 07:38

Украинец поборется за пояс в полусреднем весе.

Украинский боксер полусреднего веса Карен Чухаджян (24-2, 13 КО) победил британца Гарри Скарффа (13-3, 3 КО) в поединке в Германии.

Наш спортсмен одержал победу единогласным решением судей – 116:112, 116:112, 116:112.

Читай также: Фьюри сорвал финальную дуэль взглядов с Усиком

Таким образом, Чухаджян стал обязательным претендентом на титул IBF в полусреднем весе, которым владеет Джарон Эннис.

Отметим, что в январе прошлого года украинец проиграл Эннису решением судей.

Ранее сообщалось, что диктор объявил неправильный вес Усика перед боем с Фьюри.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!