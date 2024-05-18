Чухаджян победил в бою за статус обязательного претендента на титул IBF
Украинец поборется за пояс в полусреднем весе.
Украинский боксер полусреднего веса Карен Чухаджян (24-2, 13 КО) победил британца Гарри Скарффа (13-3, 3 КО) в поединке в Германии.
Наш спортсмен одержал победу единогласным решением судей – 116:112, 116:112, 116:112.
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Таким образом, Чухаджян стал обязательным претендентом на титул IBF в полусреднем весе, которым владеет Джарон Эннис.
Отметим, что в январе прошлого года украинец проиграл Эннису решением судей.
Ранее сообщалось, что диктор объявил неправильный вес Усика перед боем с Фьюри.
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