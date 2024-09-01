"Это чушь": Промоутер Энниса гневно отреагировал на назначение реванша с Чухаджяном

Представитель американского боксера не видит смысла в поединке с уже битым соперником.

Эдди Хирн, промоутер чемпиона IBF в полусреднем весе Джарона Энниса, резко прокомментировал назначение его клиенту защиты титула против Карена Чухаджяна.

Представитель американского боксера выразил недоумение, зачем его подопечному реванш с соперником, которого он уже недавно побеждал.

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"Сделайте бой Станиониса против Энниса. Пусть "Бутс" подерется с Барриосом или Норманом. Вместо этого IBF назначает обязательную защиту против парня, которого Эннис уже побил три боя назад. Это чушь.

Мы можем принять этот бой или сделать что-то другое, что-то эксцентричное. Тем не менее очень разочаровывает, что эти парни круто болтают, но в действительности не хотят проблем", - сказал Хирн в комментарии K.O. Artist Sports.

Напомним, что в январе 2023 года в бою за титул временного чемпиона по версии IBF в полусреднем весе Эннис одержал разгромную победу единогласным решением судей над Чухаджяном, который не взял ни одного раунда.

Ранее Чухаджян победил в бою за статус обязательного претендента на титул IBF.

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