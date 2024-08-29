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IBF отправит реванш Эннис - Чухаджян на торги

Организация назвала дату, когда должна решиться судьба боя американца и украинца.
Сегодня, 13:58
Чухаджян и Эннис могут провести реванш / Getty Images
Чухаджян и Эннис могут провести реванш / Getty Images

Международная боксерская федерация (IBF) отправит на промоутерские торги реванш между чемпионом IBF в полусреднем весе американцем Джароном Эннисом и претендентом на титул украинцем Кареном Чухаджяном.

Как сообщает Boxing News 24, аукцион должен состояться 3 сентября. До этой даты стороны имеют время, чтобы договориться о бое, иначе право организации поединка будет разыграно.

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Тем не менее предполагается, что проведению реванша может помешать унификация Энниса с чемпионом по версии WBO Брайаном Норманом, с которым он планирует согласовать бой.

Напомним, что в январе 2023 года в бою за титул временного чемпиона по версии IBF в полусреднем весе Эннис одержал разгромную победу единогласным решением судей над Чухаджяном, который не взял ни одного раунда.

Ранее Чухаджян победил в бою за статус обязательного претендента на титул IBF.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Карен Чухаджян

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