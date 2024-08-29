IBF отправит реванш Эннис - Чухаджян на торги

Международная боксерская федерация (IBF) отправит на промоутерские торги реванш между чемпионом IBF в полусреднем весе американцем Джароном Эннисом и претендентом на титул украинцем Кареном Чухаджяном.

Как сообщает Boxing News 24, аукцион должен состояться 3 сентября. До этой даты стороны имеют время, чтобы договориться о бое, иначе право организации поединка будет разыграно.

Читай также: Чухаджян получил возможность поквитаться с непобежденным чемпионом

Тем не менее предполагается, что проведению реванша может помешать унификация Энниса с чемпионом по версии WBO Брайаном Норманом, с которым он планирует согласовать бой.

Напомним, что в январе 2023 года в бою за титул временного чемпиона по версии IBF в полусреднем весе Эннис одержал разгромную победу единогласным решением судей над Чухаджяном, который не взял ни одного раунда.

Ранее Чухаджян победил в бою за статус обязательного претендента на титул IBF.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!