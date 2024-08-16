Чухаджян получил возможность поквитаться с непобежденным чемпионом

Украинскому боксеру назначили второй бой с американцем, от которого он потерпел разгромное поражение.

Претендент на титул IBF в полусреднем весе украинец Карен Чухаджян (24-2, 13 КО) должен будет провести бой против чемпиона организации американца Джарона Энниса (32-0, 29 КО).

Об этом заявил промоутер американского боксера Эдди Хирн, сообщив, что Международная боксерская федерация назначила его клиенту обязательную защиту пояса против его бывшего соперника в лице украинца.

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"Я хочу прояснить один момент. Я слышал определенные комментарии по поводу Джарона Энниса, но ему назначили обязательную защиту. Я не на седьмом небе от счастья из-за этого, потому что Карен Чухаджян - хороший боец, но Эннис уже боксировал с ним раньше.

Мы ничего не можем сделать с назначенной обязательной защитой, но мы хотим проводить самые большие бои. Это разочаровывает, но если это поединок, напротив которого нужно быстро поставить галочку, то мы это сделаем", - сказал Хирн в комментарии Boxing News.

Напомним, что в январе 2023 года в бою за титул временного чемпиона по версии IBF в полусреднем весе Эннис одержал разгромную победу единогласным решением судей над Чухаджяном, который не взял ни одного раунда.

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