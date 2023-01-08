iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Чухаджян разгромно проиграл по очкам Эннису в поединке за титул временного чемпиона

Судьи не отдали украинскому боксеру ни одного раунда.
Сегодня, 08:10
Чухаджян уступил Эннису / Getty Images
Чухаджян уступил Эннису / Getty Images

В ночь с 7 на 8 января на Capital One Arena в Вашингтоне проходит боксерское шоу, главным событием которого должен стать бой регулярного чемпиона по версии WBA в легком весе Джервонты Дэвиса против Эктора Луиса Гарсии.

В андеркарде состоялся бой между украинским боксером Кареном Чухаджяном (21-2-0, 11 KO) и непобежденным американским полусредневесом Джароном Эннисом (30-0-0, 27 KO). На кону стоял титул временного чемпиона по версии IBF.

Источник: Getty Images

Американский фаворит противостояния захватил инициативу от начала поединка, постоянно прессингуя соперника. Украинцу приходилось много работать на ногах и действовать на контратаках.

Источник: Getty Images

Позже Чухаджяну удалось немного выровнять ход боя, но и Эннис не сбавлял обороты. В последних раундах американский боксер также действовал более активно и довел поединок до уверенной победы.

По итогам 12 раундов Эннис одержал победу единогласным решением судей - 120–108, 120–108, 120–108. Чухаджяну не отдали ни одного раунда.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: IBF Карен Чухаджян

Статьи по теме

Бой с Фьюри под угрозой: IBF назначила обязательного претендента на пояс Усика Бой с Фьюри под угрозой: IBF назначила обязательного претендента на пояс Усика
Руководитель B1 Promotion: Российских бойцов, не признавших Россию агрессором, нужно навсегда лишать титулов Руководитель B1 Promotion: Российских бойцов, не признавших Россию агрессором, нужно навсегда лишать титулов
Уоррингтон нокаутировал Мартинеса и завоевал титул чемпиона мира в полулегком весе Уоррингтон нокаутировал Мартинеса и завоевал титул чемпиона мира в полулегком весе
Чухаджян: Фьюри будет самым серьезным соперником для Усика в супертяжелом весе Чухаджян: Фьюри будет самым серьезным соперником для Усика в супертяжелом весе
Помочь журналистам

Видео

Алиссон допустил грубейшую ошибку, которая привела к голу в матче против Вулверхэмптона
Алиссон допустил грубейшую ошибку, которая привела к голу в матче против Вулверхэмптона

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
"Вася, боже тебя храни, чтобы я тебя не встретил": Стаховский отреагировал на антиукраинский пост Ломаченко
просмотров
Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Роналду будет жить вместе с Джорджиной в Саудовской Аравии, хотя по закону это запрещено
просмотров

Последние новости

Бокс09:15
Бокс: расписание боев
Бокс08:54
Джервонта Дэвис одолел Эктора Луиса Гарсию, вынудив соперника отказаться от продолжения боя
Бокс08:10
Чухаджян разгромно проиграл по очкам Эннису в поединке за титул временного чемпиона
НБА07:35
НБА: Бостон одержал победу над Сан-Антонио, Даллас одолел Новый Орлеан
Европа00:53
Трансферы зимы 2023: лучшие переходы 7 января
Украина00:29
Трансферы УПЛ: зимние переходы всех команд чемпионата Украины
Украина00:26
Бузанелло и Громов покинули Днепр-1
Европа00:01
Дебют не удался: Гакпо и Ливерпуль не обыграли Вулверхэмптон в кубке Англии
Вчера, 23:30
Европа23:30
"Мы - неудачники, а они - молодцы": Хави потроллил Реал за одинаковые результаты команд
Европа22:59
Алиссон допустил грубейшую ошибку, которая привела к голу в матче против Вулверхэмптона
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK