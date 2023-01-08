Чухаджян разгромно проиграл по очкам Эннису в поединке за титул временного чемпиона

Судьи не отдали украинскому боксеру ни одного раунда.

В ночь с 7 на 8 января на Capital One Arena в Вашингтоне проходит боксерское шоу, главным событием которого должен стать бой регулярного чемпиона по версии WBA в легком весе Джервонты Дэвиса против Эктора Луиса Гарсии.

В андеркарде состоялся бой между украинским боксером Кареном Чухаджяном (21-2-0, 11 KO) и непобежденным американским полусредневесом Джароном Эннисом (30-0-0, 27 KO). На кону стоял титул временного чемпиона по версии IBF.

Источник: Getty Images

Американский фаворит противостояния захватил инициативу от начала поединка, постоянно прессингуя соперника. Украинцу приходилось много работать на ногах и действовать на контратаках.

Источник: Getty Images

Позже Чухаджяну удалось немного выровнять ход боя, но и Эннис не сбавлял обороты. В последних раундах американский боксер также действовал более активно и довел поединок до уверенной победы.

First time going 12 rounds, no sweat 💦@JaronEnnis scores a UD win over a very game Chukhadzhian.#DavisGarcia #EnnisChukhadzhian pic.twitter.com/oTOH5GLGm5 — SHOWTIME Boxing (@ShowtimeBoxing) January 8, 2023

По итогам 12 раундов Эннис одержал победу единогласным решением судей - 120–108, 120–108, 120–108. Чухаджяну не отдали ни одного раунда.