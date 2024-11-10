"Особо не настроился": Тренер Энниса проанализировал победу над Чухаджяном

Дерек Эннис, отец и тренер чемпиона мира по версии IBF в полусреднем весе Джарона Энниса, прокомментировал победу над Кареном Чухаджяном в реванше.

По его словам, его сын не хотел второй раз драться с украинцем и не имел особой мотивации на этот поединок.

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"Джарон выиграл практически все раунды, но он не был таким резким, как обычно. Я не думаю, что он особо настроился на Чухаджяна. И он в любом случае не хотел с ним драться из-за того, что произошло в первом поединке. Вы видели, что он делал. Джарон был расстроен, потому что этот парень продолжал хватать и удерживать его.

Джарон победил его, но не смог добить. Это умелый парень, он знает, как связать тебя. Это то, что он делал", - сказал Дерек Эннис в комментарии Boxing News.

Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов боя Эннис - Чухаджян.

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