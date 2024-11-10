iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

"Мне нужны более громкие имена": Эннис оценил свою победу в реванше с Чухаджяном

Американский чемпион считает, что не продемонстрировал свой настоящий уровень.
Сегодня, 11:35
Джарон Эннис / heatherbarryimages
Джарон Эннис / heatherbarryimages

Чемпион мира по версии IBF в полусреднем весе Джарон Эннис высказался о своей победе единогласным решением судей в реванше с Кареном Чухаджяном.

По словам американского боксера, он не продемонстрировал полностью свои способности, ведь хочет драться с более именитыми соперниками.

Читай также: Эннис второй раз побил Чухаджяна, защитив титул

"Мое выступление было нормальным, но возможно пришло время подняться в первый средний вес. Я чувствовал себя хорошо, но пришло время двигаться дальше и стать лучше. Я причинил моему сопернику много боли, но при этом слишком торопился.

Мне просто нужны более громкие имена. Иногда, когда деретесь с парнями низшего звена, то просто не обращаете внимания на них. Я знаю, что когда выйду против соперника, который намного лучше, то просто буду сходить с ума в ринге. Я буду на чеку. Вот когда вы увидите лучшее от меня. Мне нужны эти топовые бойцы", - сказал Эннис после боя.

Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов боя Эннис - Чухаджян.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Карен Чухаджян Джейрон Эннис

Статьи по теме

"Особо не настроился": Тренер Энниса проанализировал победу над Чухаджяном "Особо не настроился": Тренер Энниса проанализировал победу над Чухаджяном
Чухаджян второй раз уступил Эннису в титульном реванше с нокдауном: видео лучших моментов боя Чухаджян второй раз уступил Эннису в титульном реванше с нокдауном: видео лучших моментов боя
Верес в очень неинтересном матче легко обыграл Рух Верес в очень неинтересном матче легко обыграл Рух
"Я фанат его стиля": Чжилей признался, на кого ставит в реванше Усик - Фьюри "Я фанат его стиля": Чжилей признался, на кого ставит в реванше Усик - Фьюри
Помочь журналистам

Видео

Чухаджян второй раз уступил Эннису в титульном реванше с нокдауном: видео лучших моментов боя
Чухаджян второй раз уступил Эннису в титульном реванше с нокдауном: видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк проводит 25-ю неделю в топ-20, Свитолина опустилась
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохраняет первую строчку, украинцы вне топ-300, новая вторая ракетка мира
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Украина14:55
Верес в очень неинтересном матче легко обыграл Рух
Бокс14:39
"Я фанат его стиля": Чжилей признался, на кого ставит в реванше Усик - Фьюри
Украина14:15
Календарь Шахтера: "горняки" сыграют с Зарей после победы над Янг Бойз в Лиге чемпионов
Бокс14:08
"Особо не настроился": Тренер Энниса проанализировал победу над Чухаджяном
Формула 113:59
Кларксон - о гонке Бразилии: Льюис просто постарел
Украина13:38
Кличко vs Усик: Динамо оригинально подошло к анонсу матча с Полесьем
Европа13:30
Экс-форвард Аякса и Ливерпуля объявил о завершении карьеры
Украина12:55
Календарь Динамо: "бело-синие" встретятся с Полесьем после разгрома в матче Лиги Европы
Бокс12:41
"У каждого есть свои проблемы": Промоутер Джошуа ответил на предположения о его травме
Украина12:20
УПЛ: Верес примет Рух, Шахтер сыграет с Зарей, а Динамо - с Полесьем
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK