"Мне нужны более громкие имена": Эннис оценил свою победу в реванше с Чухаджяном

Чемпион мира по версии IBF в полусреднем весе Джарон Эннис высказался о своей победе единогласным решением судей в реванше с Кареном Чухаджяном.

По словам американского боксера, он не продемонстрировал полностью свои способности, ведь хочет драться с более именитыми соперниками.

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"Мое выступление было нормальным, но возможно пришло время подняться в первый средний вес. Я чувствовал себя хорошо, но пришло время двигаться дальше и стать лучше. Я причинил моему сопернику много боли, но при этом слишком торопился.

Мне просто нужны более громкие имена. Иногда, когда деретесь с парнями низшего звена, то просто не обращаете внимания на них. Я знаю, что когда выйду против соперника, который намного лучше, то просто буду сходить с ума в ринге. Я буду на чеку. Вот когда вы увидите лучшее от меня. Мне нужны эти топовые бойцы", - сказал Эннис после боя.

Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов боя Эннис - Чухаджян.

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