"Великолепное выступление": Промоутер Энниса похвалил Чухаджяна после поражения

Эдди Хирн, промоутер чемпиона мира по версии IBF в полусреднем весе Джарона Энниса, отдал должное его сопернику Карену Чухаджяну после реванша.

Представитель американского боксера отметил, что украинец продемонстрировал достойное выступление, несмотря на поражение.

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"Я думаю, что это было великолепное выступление Чухаджяна. Они сказали, что на этот раз собираются устроить зрелище, и они сделали это.

Эннис не всегда включался. Как если бы он дрался с бойцом, против которого у него был фактор страха. Я обратил внимание на этой неделе, что он плотнее, чем обычно в полусреднем весе", - сказал Хирн после боя.

Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов боя Эннис - Чухаджян.

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