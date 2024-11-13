Чухаджян назвал желаемых соперников после поражения от Энниса
Украинский боксер Карен Чухаджян высказался о своем проигранном реванше против обладателя пояса IBF в полусреднем весе Джарона Энниса и поделился планами на будущее.
По его словам, он хотел бы выйти на чемпионов других организаций в дивизионе.
Читай также: Чухаджян второй раз уступил Эннису в титульном реванше с нокдауном: видео лучших моментов боя
"Эннис - крутой боксер. Мы ожидали, что он будет более агрессивным, нам обоим было что доказывать, и этот поединок получился зрелищным. Надеюсь, вам понравилось.
Я остаюсь в полусреднем весе. Мы поговорим с промоутером и решим. Сейчас я хочу отдохнуть и встретиться с моим ребенком. Это меня мотивировало. Я дрался не только за себя, но и за свою семью.
С кем бы подрался, если выбрать любого? Точно уже не Эннис. Любой чемпион: Барриос, Станионис, Норман", - сказал Чухаджян в комментарии ESNEWS.
Ранее промоутер Энниса похвалил Чухаджяна после поражения.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!