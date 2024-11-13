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Чухаджян назвал желаемых соперников после поражения от Энниса

Украинский полусредневес не против снова поучаствовать в титульных боях.
Сегодня, 11:29
Карен Чухаджян / Getty Images
Карен Чухаджян / Getty Images

Украинский боксер Карен Чухаджян высказался о своем проигранном реванше против обладателя пояса IBF в полусреднем весе Джарона Энниса и поделился планами на будущее.

По его словам, он хотел бы выйти на чемпионов других организаций в дивизионе.

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"Эннис - крутой боксер. Мы ожидали, что он будет более агрессивным, нам обоим было что доказывать, и этот поединок получился зрелищным. Надеюсь, вам понравилось.

Я остаюсь в полусреднем весе. Мы поговорим с промоутером и решим. Сейчас я хочу отдохнуть и встретиться с моим ребенком. Это меня мотивировало. Я дрался не только за себя, но и за свою семью.

С кем бы подрался, если выбрать любого? Точно уже не Эннис. Любой чемпион: Барриос, Станионис, Норман", - сказал Чухаджян в комментарии ESNEWS.

Ранее промоутер Энниса похвалил Чухаджяна после поражения.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Карен Чухаджян

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