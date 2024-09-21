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Реванш Эннис - Чухаджян официально анонсирован

Американский и украинский боксеры в ноябре проведут второй бой.
Сегодня, 07:58
Чухаджян и Эннис проведут реванш / Getty Images
Чухаджян и Эннис проведут реванш / Getty Images

Обязательный претендент на титул в полусреднем весе украинец Карен Чухаджян (24-2, 13 КО) проведет реванш против чемпиона по версии IBF Джарона Энниса (32-0, 29 КО).

Промоутерская компания Matchroom Boxing официально анонсировала вечер бокса, главным событием которого станет второй поединок украинского и американского бойцов.

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Бой состоится 9 ноября на арене Wells Fargo Center в Филадельфии, штат Пенсильвания, США.

Также в рамках боксерского шоу чемпион мира по версии WBC во втором наилегчайшем весе американец Джесси Родригес (20-0, 13 KO) встретится с мексиканцем Педро Геварой (42-4-1, 22 KO).

Напомним, что в январе 2023 года в бою за титул временного чемпиона по версии IBF в полусреднем весе Эннис одержал разгромную победу единогласным решением судей над Чухаджяном, который не взял ни одного раунда.

Ранее сообщалось, что команда Чухаджяна выиграла торги по реваншу с Эннисом.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Карен Чухаджян

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