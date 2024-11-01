"Все сложилось не так": Эннис выразил недовольство, что должен провести реванш с Чухаджяном

Чемпион мира по версии IBF в полусреднем весе Джарон Эннис выразил недовольство, что ему придется провести реванш с обязательным претендентом Кареном Чухаджяном.

По словам американца, у него были совсем другие цели.

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"Моей главной целью является собрать все пояса. Я прилагал все усилия, чтобы провести объединительный бой. Это была моя цель. Но все сложилось не так и мне придется драться с обязательным претендентом.

Сейчас главное оставаться активным, а пояса соберу в следующем году. Мне пришлось принять этот вызов, но на этот раз я его одолею более уверенно", - -приводит слова Энниса Boxing News 24.

Реванш Эннис - Чухаджян состоится 9 ноября в Филадельфии, США.

В январе 2023 года в бою за титул временного чемпиона по версии IBF в полусреднем весе Эннис одержал разгромную победу единогласным решением судей над Чухаджяном, который не взял ни одного раунда.

Ранее промоутер дал установку Эннису перед реваншем с Чухаджяном.

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