Эннис объяснил, почему не нокаутировал Чухаджяна в первом бою

Чемпион мира по версии IBF в полусреднем весе Джарон Эннис считает своей недоработкой то, что он не нокаутировал Карена Чухаджяна в их первом бою.

Поэтому американский боксер намерен завершить реванш с украинцем своей досрочной победой.

Читай также: Реванш Эннис - Чухаджян официально анонсирован

"Это не его заслуга. Дело во мне. Я выходил на бой с таким настроем, что выйду и быстро расправлюсь с соперником. Нельзя выходить на ринг и думать, что кого-то легко вырубишь.

Я не получал удовольствия от того противостояния. Как только я вернусь к веселью, вы увидите еще один нокаут. В реванше я устрою шоу. Просто дайте мне быть самим собой. Не ждите нокаута. Как вы видели в последнем моем бою, нокаут пришел сам собой", - приводит слова Энниса Boxing News 24.

Реванш Эннис - Чухаджян состоится 9 ноября в Филадельфии, США.

Ранее промоутер дал установку Эннису перед реваншем с Чухаджяном.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!