Чухаджян - Эннис: финальная битва взглядов длилась более минуты
Украинец намерен снова стать чемпионом мира.
Украинский боксер Карен Чухаджян (24-2, 13 КО) и чемпион IBF в полусреднем весе Джарон Эннис (32-0, 29 КО) проведут поединок.
Перед боем боксеры прошли финальную битву взглядов, которая длилась более минуты.
INTENSE FINAL FACE-OFF 😤@JaronEnnis vs Karen Chukhadzhian— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) November 8, 2024
👑 IBF World Welterweight Title#EnnisChukhadzhian | @DAZNBoxing | #RodriguezGuevara pic.twitter.com/flkT4UWEkt
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Бой пройдет 9 ноября в Филадельфии. В начале 2023 года Джарон победил Карена единогласным решением судей.
Отметим, что Чухаджян и Эннис прошли процедуру взвешивания.
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