Чухаджян - Эннис: финальная битва взглядов длилась более минуты

Украинец намерен снова стать чемпионом мира.

Украинский боксер Карен Чухаджян (24-2, 13 КО) и чемпион IBF в полусреднем весе Джарон Эннис (32-0, 29 КО) проведут поединок.

Перед боем боксеры прошли финальную битву взглядов, которая длилась более минуты.

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Бой пройдет 9 ноября в Филадельфии. В начале 2023 года Джарон победил Карена единогласным решением судей.

Отметим, что Чухаджян и Эннис прошли процедуру взвешивания.

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