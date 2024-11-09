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Чухаджян - Эннис: результаты взвешивания

Украинец намерен стать чемпионом, отомстив в реванше.
Сегодня, 07:28
Джарон Эннис и Карен Чухаджян / Getty Images
Джарон Эннис и Карен Чухаджян / Getty Images

В Филадельфии (США) состоялась официальная процедура взвешивания участников вечера бокса от промоутерской компании Matchroom Boxing.

Главным событием станет реванш между чемпионом мира по версии IBF в полусреднем весе Джароном Эннисом и Кареном Чухаджяном.

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Результаты взвешивания участников вечера бокса:

  • Джарон Эннис - 66.22 кг
  • Карен Чухаджян - 66.49 кг

Напомним, что реванш Эннис - Чухаджян состоится 9 ноября в Филадельфии, США.

В первом бою за титул временного чемпиона по версии IBF в полусреднем весе в январе 2023 года Эннис одержал разгромную победу единогласным решением судей над Чухаджяном, который не взял ни одного раунда.

Ранее тренер Энниса раскрыл план на реванш с Чухаджяном.

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