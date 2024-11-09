Чухаджян - Эннис: результаты взвешивания
В Филадельфии (США) состоялась официальная процедура взвешивания участников вечера бокса от промоутерской компании Matchroom Boxing.
Главным событием станет реванш между чемпионом мира по версии IBF в полусреднем весе Джароном Эннисом и Кареном Чухаджяном.
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Результаты взвешивания участников вечера бокса:
- Джарон Эннис - 66.22 кг
- Карен Чухаджян - 66.49 кг
Напомним, что реванш Эннис - Чухаджян состоится 9 ноября в Филадельфии, США.
В первом бою за титул временного чемпиона по версии IBF в полусреднем весе в январе 2023 года Эннис одержал разгромную победу единогласным решением судей над Чухаджяном, который не взял ни одного раунда.
Ранее тренер Энниса раскрыл план на реванш с Чухаджяном.
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