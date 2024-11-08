Непобежденный украинец потерпел поражение в чемпионском бою
Петр Иванов не смог завоевать пояс.
Украинский боксер второго среднего веса Петр Иванов (18-1–2, 13 КО) провел поединок против кубинца Ослейса Иглесиаса (13-0, 12 КО).
Иглесиас победил Иванова техническим нокаутом в пятом раунде.
Ослейс провел контратаку, в результате которого Петр упал. Подняться он так и не сумел.
На кону поединка стоял пояс IBO во втором среднем весе.
Отметим, что для украинца это был первый бой в текущем году.
Ранее промоутер сообщил, когда Джошуа собирается вернуться в ринг.
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