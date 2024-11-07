"Нужно быть хитрее": Тренер Энниса раскрыл план на реванш с Чухаджяном
Дерек Эннис, отец и тренер чемпиона мира по версии IBF в полусреднем весе Джарона Энниса, высказался о предстоящем реванше против Карена Чухаджяна.
Наставник американского боксера рассказал, как его боец будет действовать в ринге против украинского оппонента.
Читай также: Эннис и Чухаджян провели первую битву взглядов перед реваншем
"В этот раз Джарон не будет бегать за ним. Он просто лишит его пространства в ринге. Но даже в такой ситуации, когда человек обучен выживать, его будет трудно достать. Как только вы прижмете его, он схватит вас и свяжет. Так что нужно быть хитрее, делать много обманных маневров и много разных вещей, которых раньше не делал.
Надеюсь, в этот раз Чухаджян будет неподвижной мишенью, тогда мы вообще победим без проблем. Если вы пришли драться, то давайте драться. Если вы хотите танцевать, то и нам придется танцевать", - сказал тренер в комментарии YSM Sports Media.
Напомним, что реванш Эннис - Чухаджян состоится 9 ноября в Филадельфии, США.
В первом бою за титул временного чемпиона по версии IBF в полусреднем весе в январе 2023 года Эннис одержал разгромную победу единогласным решением судей над Чухаджяном, который не взял ни одного раунда.
Ранее Эннис озвучил свою главную цель после реванша с Чухаджяном.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!