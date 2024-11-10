"Он настоящий чемпион": Чухаджян отреагировал на второе поражение от Энниса

Украинский представитель полусреднего веса Карен Чухаджян прокомментировал свое поражение в реванше против чемпиона по версии IBF Джарона Энниса.

Ранее американский боксер второй раз одержал победу над украинцем единогласным решением судей.

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"Я проделал свою домашнюю работу, но этого оказалось недостаточно для того, чтобы его побить. Он настоящий чемпион. Я желаю ему, но мне не нужно ему что-то желать, он стал безоговорочным в этом. Он слишком хорош в полусреднем весе.

Как прошел этот бой по сравнению с первым? В этот раз я нанес больше ударов, но и пропустил больше. Я не знаю. Я оставлю это своему тренеру и боксерскому аналитику", - сказал Чухаджян в комментарии Fight Hub TV.

Ранее Эннис озвучил свою главную цель после реванша с Чухаджяном.

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