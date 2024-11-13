Ярмолюк признался, что ему сказал Ребров после дебютного вызова в сборную Украины
Полузащитник Брентфорда Егор Ярмолюк прокомментировал свой дебютный вызов в сборную Украины.
20-летний футболист ранее был включен в заявку национальной команды на предстоящие матчи Лиги наций с Грузией и Албанией.
Читай также: Сборная Украины начала подготовку к ноябрьским матчам Лиги наций
"Меня поздравили все одноклубники и тренер в Бренфорде. Все очень рады за меня и приятно поздравили.
В сборной приняли меня хорошо. Игроки, тренеры. Со мной поговорили, приняли меня хорошо и поздравили.
В национальной сборной, я считаю, что это сто процентов лучшие игроки со всей страны. А в молодежной - это больше ротации, а здесь уже более укомплектованный состав. Для меня честь попасть сюда.
Для меня будет успехом дебютировать за сборную и выиграть две игры.
Какой номер хочу взять? Очень рано об этом думать. Так как я самый молодой - какой дадут, такой и возьму.
Был ли разговор с Ребровым о вызове? Поздравил меня, сказал, чтобы без мандражика, все будет хорошо", - рассказал Ярмолюк в комментарии пресс-службе УАФ.
Напомним, что в субботу, 16 ноября, сборная Украины в пятом туре группового раунда Лиги наций в Батуми на стадионе Adjara Bet Arena встретится с Грузией. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 19:00 по киевскому времени.
Ранее главный тренер Сергей Ребров назвал игрока-открытие для сборной Украины.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!