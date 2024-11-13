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Ярмолюк признался, что ему сказал Ребров после дебютного вызова в сборную Украины

Хавбек Брентфорда поделился впечатлениями от первого пребывания в расположении главной команды страны.
Сегодня, 10:31
Егор Ярмолюк / УАФ
Егор Ярмолюк / УАФ

Полузащитник Брентфорда Егор Ярмолюк прокомментировал свой дебютный вызов в сборную Украины.

20-летний футболист ранее был включен в заявку национальной команды на предстоящие матчи Лиги наций с Грузией и Албанией.

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"Меня поздравили все одноклубники и тренер в Бренфорде. Все очень рады за меня и приятно поздравили.

В сборной приняли меня хорошо. Игроки, тренеры. Со мной поговорили, приняли меня хорошо и поздравили.

В национальной сборной, я считаю, что это сто процентов лучшие игроки со всей страны. А в молодежной - это больше ротации, а здесь уже более укомплектованный состав. Для меня честь попасть сюда.

Для меня будет успехом дебютировать за сборную и выиграть две игры.

Какой номер хочу взять? Очень рано об этом думать. Так как я самый молодой - какой дадут, такой и возьму.

Был ли разговор с Ребровым о вызове? Поздравил меня, сказал, чтобы без мандражика, все будет хорошо", - рассказал Ярмолюк в комментарии пресс-службе УАФ.

Напомним, что в субботу, 16 ноября, сборная Украины в пятом туре группового раунда Лиги наций в Батуми на стадионе Adjara Bet Arena встретится с Грузией. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Ранее главный тренер Сергей Ребров назвал игрока-открытие для сборной Украины.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины Сергей Ребров ЕГОР ЯРМОЛЮК

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