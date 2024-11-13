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Экс-защитник Реала высказался о бойкоте клубом церемонии вручения Золотого мяча-2024

Начо Фернандес считает, что мадридцы приняли неправильное решение.
Сегодня, 12:59
Начо Фернандес / Getty Images
Начо Фернандес / Getty Images

Бывший центрбек мадридского Реала Начо Фернандес, который сейчас представляет цвета саудовской Аль-Кадисии, высказался о бойкоте своим экс-клубом церемонии вручения Золотого мяча.

По словам испанца, на месте руководства «сливочных» он посетил бы церемонию.

«Я не собираюсь вмешиваться в решение клуба, потому что у него были свои на это причины. Честно говоря, я бы пошел на эту церемонию.

Я думаю, что проблема в том, что было искусственно создано впечатление, что Винисиус выиграет, и когда этого не стало, то это было нелегко пережить, потому что приз практически был в твоих руках, но в последний момент организаторы говорят: «Нет».

Это, пожалуй, очень тяжелый удар. Очень легко сказать со стороны: «Да, я бы обязательно поехал«, но для этого все же надо было находиться в моменте».

Также Начо заявил, что для него лучшим в мире является именно Винисиус Жуниор.

"Я бы отдал Золотой мяч Винисиусу без всяких колебаний. Для меня сейчас он - номер один в мире. Я очень рад за Родри, как за товарища по сборной, как за игрока, каким он есть, и как за хорошего парня. Я не забираю эту заслугу у Родри, который также ее заслужил.

Я написал Вини и сказал ему, что это сделает его сильнее. Я не видел ни одного игрока, который смог бы преодолеть столько трудностей. Я уверен, что он выиграет награду в будущем", - заявил испанский центрбек.

Напомним, ранее сообщалось, что Реал может продать Винисиуса и других футболистов из-за финансовых трудностей.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Начо Фернандес

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Экс-защитник Реала высказался о бойкоте клубом церемонии вручения Золотого мяча-2024
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