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Трансфер Де Хеа в Баварию зависит от Манчестер Сити

"Горожане" решать судьбу игрока.
Сегодня, 16:52
Давид Де Хеа / Getty Images
Давид Де Хеа / Getty Images

Экс-голкипер Манчестер Юнайтед Давид Де Хеа дал согласие на переход в Баварию. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

Данный трансфер будет возможен лишь в том случае, если Манчестер Сити откажется от продажи своего стража ворот Штефана Ортегу.

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Испанец является лишь запасным вариантом для мюнхенцев. Кандидатов на игрока много, однако главное условие - выступление в топовом европейском чемпионате.

Напомним, Де Хеа летом покинул Манчестер Юнайтед на правах свободного агента. За 12 лет в клубе он принял участие в 545 матчах, в которых пропустил 590 голов, а также 190 раз сыграл на "ноль".

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария манчестер юнайтед Давид Де Хеа

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