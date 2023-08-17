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Арбитр, показавший три удаления в матче Хетафе - Барселона, не назначен на матчи второго тура

Работой судьи остались недовольны в комитете.
Сегодня, 18:19
Сесар Сото Градо / AS
Сесар Сото Градо / AS

Главный судья матча Хетафе - Барселона (0:0) Сесар Сото Градо не будет работать на матчах второго тура чемпионата Испании. Об этом сообщает издание AS.

Арбитр пропустит грядущие игры Ла Лиги. Вероятно, дело в недовольстве комитета после недавней работы Сото Градо.

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Напомним, испанец показал сразу три красных карточки за матч. Удаление заработали Рафинья, Хайме Мата и главный тренер Барселоны Хави.

Кроме того, арбитр не показал несколько желтых карточек за грубый фол против Илкая Гюндогана и в других опасных эпизодах.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона судья хетафе Ла Лига

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