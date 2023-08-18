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Кейн впервые забил за Баварию

Англичанин записал 1+1 на свой счет.
Вчера, 23:12
Харри Кейн / Getty Images
Харри Кейн / Getty Images

В рамках первого тура Бундеслиги Вердер принимает Баварию.

Новичок мюнхенцев Харри Кейн начал матч с первых минут на поле и сразу начал приносить результат.

На 4-й минуте матча Харри выкуатил мяч Сане, который улетел от защитников и забил первый гол. 

А уже под занавес поединка англичанин отличился и сам, шикарно пробив в нижний угол ворот Павленки.

В текущий момент счет в поединке 2:0 в пользу в мюнхенцев.

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