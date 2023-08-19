Челси намерен подписать молодого вратаря из МЛС

Лондонский Челси продолжает активную трансферную компанию и теперь нацелился на вратаря Джордже Петровича, пишет The Athletic.

"Синие" уже сделали первое предложение Нью-Ингленд Революшн, за который выступает 23-летний игрок.

Пока большого прогресса в переговорах нет, однако ожидается, что сделка обойдется Челси в 15 млн долларов.

Интересно, что ранее Петровича пытались купить Нант и Ноттингем, однако получили отказ. Челси же готов предложить значительно больше.

Кипер присоединился к клубу МЛС в 2022 году, а в прошлом сезоне был признан вторым лучшим вратерем лиги.

Ранее также сообщалось, что Ливерпуль нацелился на хавбека Баварии.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!