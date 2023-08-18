Ливерпуль нацелился на подписание полузащитника сборной Нидерландов

Хавбек Баварии Райан Гравенберх заинтересовал Ливерпуль. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

Главный тренер "красных" Юрген Клопп лично заинтересован в подписании 21-летнего футболиста сборной Нидерландов.

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Мерсисайдцы готовы выложить за игрока порядка 30-35 млн евро. Гравенберх готов на данных переход, чтобы получить больше игрового времени.

Действующий контракт полузащитника с мюнхенцами рассчитан до лета 2027 года.

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