Ливерпуль нацелился на подписание полузащитника сборной Нидерландов
Гравенберх попал в сферу интересов мерсисайдцев.
Хавбек Баварии Райан Гравенберх заинтересовал Ливерпуль. Об этом сообщает журналист Николо Скира.
Главный тренер "красных" Юрген Клопп лично заинтересован в подписании 21-летнего футболиста сборной Нидерландов.
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Мерсисайдцы готовы выложить за игрока порядка 30-35 млн евро. Гравенберх готов на данных переход, чтобы получить больше игрового времени.
Действующий контракт полузащитника с мюнхенцами рассчитан до лета 2027 года.
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