Ливерпуль объявил о переходе хавбека Штутгарта

Опорный полузащитник Штутгарта Ватару Эндо стал игроком Ливерпуля.

30-летний японец обошелся мерсисайдцам в 18 млн евро. Футболист будет выступать под третьим номером, детали контракта неизвестны.

В минувшем сезоне на счету Эндо пять голов и четыре ассиста в 33 матчах Бундеслиги.

Ранее сообщалось, что Ливерпуль не намерен отпускать своих лидеров в Саудовскую Аравию.

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