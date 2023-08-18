Ливерпуль объявил о переходе хавбека Штутгарта
"Красные" усилились футболистом сборной Японии.
Опорный полузащитник Штутгарта Ватару Эндо стал игроком Ливерпуля.
30-летний японец обошелся мерсисайдцам в 18 млн евро. Футболист будет выступать под третьим номером, детали контракта неизвестны.
Welcome, @wataru0209 🇯🇵 pic.twitter.com/sAXa6P2ju1— Liverpool FC (@LFC) August 18, 2023
В минувшем сезоне на счету Эндо пять голов и четыре ассиста в 33 матчах Бундеслиги.
Ранее сообщалось, что Ливерпуль не намерен отпускать своих лидеров в Саудовскую Аравию.
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