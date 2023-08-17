Ливерпуль не намерен отпускать своих лидеров в Саудовскую Аравию

Ливерпуль не рассматривает продажу Мохамеда Салаха и Алиссона в Саудовскую Аравию этим летом, утверждает 90Min.

Напомним, что ранее мерсисайдцы продали Фабиньо и Джордана Хендерсона саудовским клубом, но более этим летом сотрудничать с ними не планируют.

В последнее время много писали о переходе Салаха, и действительно представители Про-лиги контактировали с ним и Алиссоном, однако оба игрока счастливы в Ливерпуле.

Также и клуб не видит никакой необходимости расставаться с остальными своими лидерами. Так что эти два перехода полностью исключены, по крайней мере в это трансферное окно.

Ранее, напомним, Неймар оценил переход Криштиану Роналду в Саудовскую Аравию.

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