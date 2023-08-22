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Еще один новичок МЮ пропустит матч против Арсенала

Маунт вернется после международной паузы.
Сегодня, 22:26
Мэйсон Маунт / manutd.com
Мэйсон Маунт / manutd.com

Мэйсон Маунт пропустит следующие два матча АПЛ, сообщает клубный сайт.

Новичок МЮ получил небольшое повреждение в матче с Тоттенхэмом, ожидается, что Мэйсон вернется уже после международной паузы.

Таким образом Маунт пропустит матчи против Ноттингем Фореста и Арсенала. Также все еще травмирован другой новичок клуба Расмус Хойлунд.

Ранее также стало известно, где может продолжить карьеру Мэйсон Гринвуд.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Мэйсон Маунт

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