Еще один новичок МЮ пропустит матч против Арсенала
Маунт вернется после международной паузы.
Мэйсон Маунт пропустит следующие два матча АПЛ, сообщает клубный сайт.
Новичок МЮ получил небольшое повреждение в матче с Тоттенхэмом, ожидается, что Мэйсон вернется уже после международной паузы.
Таким образом Маунт пропустит матчи против Ноттингем Фореста и Арсенала. Также все еще травмирован другой новичок клуба Расмус Хойлунд.
Ранее также стало известно, где может продолжить карьеру Мэйсон Гринвуд.
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