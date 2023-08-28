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Очередной скандал: VAR ошибочно засчитал гол в ворота Барселоны

Каталонцы чуть не лишились важных очков.
Сегодня, 14:20
Александр Серлот / Getty Images
Александр Серлот / Getty Images

В Испании назревает очередной скандал ввиду безобразного судейства во время матчей Ла Лиги. Об этом сообщает издание Relevo.

В матче Вильярреал - Барселона (3:4) был забит гол с офсайда и арбитры, сидевшие на VAR засчитали это взятие ворот.

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Судьи неправильно провели линии, ввиду чего был засчитан гол форварда Александра Серлота на 40-й минуте.

Напомним, это уже не первый скандал с арбитрами, связанный с Барселоной. В первом туре каталонцы получили два удаления, несмотря на грубую игру со стороны игроков Хетафе. Арбитр того матча был наказан.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Ла Лига VAR

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