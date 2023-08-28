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Вильярреал - Барселона 3:4 Видео голов и обзор матча чемпионата Испании 27.07.2023

Каталонский клуб сумел выиграть в невероятном поединке.
Сегодня, 07:40
Вильярреал - Барселона / Getty Images
Вильярреал - Барселона / Getty Images

В рамках третьего тура Ла Лиги Вильярреал на своем поле принимал Барселону.

Команды забили на двоих семь голов, в результате чего победу добыл каталонский гранд.

В первом тайме Вильярреал и Барселона забила по два гола, а после перерыва хозяева повели в счете, но "сине-гранатовые" превзошли соперника.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Вильярреал - Барселона:

Вильярреал - Барселона 3:4
Голы: Фойт, 26, Серлот, 40, Баэна, 50 - Гави, 12, Де Йонг, 15, Торрес, 68, Левандовски, 71

Вильярреал: Йоргенсен - Фойт, Габбия, Куэнка, Педраса - Терратс (Комесанья, 70), Алекс Баэна (Моралес, 77), Капу (Денис Суарес, 70), Парехо (Бреретон, 86) - Жерар Морено (Ахомаш, 70), Серлот.

Барселона: Тер Штеген - Серджи Роберто, Кристенсен (Эрик Гарсия, 46), Кунде, Алонсо - Гюндоган, Ромеу (Ферран Торрес, 63), де Йонг - Гави, Ямаль (Фати, 76), Левандовски.

Предупреждения: Фойт, 45+6, Терратс, 57, Габбия, 80 - Ямаль, 44, Левандовски, 45+6, Гарсия, 83

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