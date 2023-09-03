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Интер уничтожил Фиорентину на своем поле

Даже преимущество по владению не помогло "фиалкам" остановить хозяев.
Сегодня, 21:47
Интер - Фиорентина / Getty Images
Интер - Фиорентина / Getty Images

В воскресенье, 3 сенятбря, Интер принимал дома Фиорентину.

С первых минут преимущество на поле захватили "фиалки", но их позиционным атакам не удавалось найти брешь в защите "нерадзурри". Зато уже на 24-й минуте кинжальный выпад хозяев завершился голом новичка Маркуса Тюрама.

До конца первого тайма Фиорентина пусть и больше контролировала мяч, но Интер распоряжался им куда опасней. А во втором тайме пришел и результат. Сначала Дюмфрис чиркнул штангу, затем Кристенсен выручил, но в итоге Лаутаро удвоил преимущество своей команды.

После этого "фиалки" рассыпались окончательно. Уже через четыре минуты Интер получил право на пенальти, который без ошибок оформил Чалханоглу. После этого "нерадзурри" не стали сбавлять темп, надавили и довели счет до разгромного, дубль на свой счет записал Мартинес.

Статистика матча Интер - Фиорентина третьего тура Серии А

Интер - Фиорентина 4:0
Голы: Тюрам, 23, Мартинес, 53, 73, Чалханоглу (пенальти), 58

Ожидаемые голы (xG): 4.05 - 0.41
Владение мячом: 39% - 61%
Удары: 21- 6
Удары в створ: 11 - 2
Фолы: 13 - 12

Интер: Зоммер - Дармиан, де Врей, Бастони - Димарко (Карлос Аугусто, 70), Дюмфрис (Куадрадо, 70), Мхитарян, Чалханоглу (Аслани, 78), Барелла (Фраттези, 59) - Тюрам (Арнаутович, 70), Мартинес.

Фиорентина: Кристенсен - Додо, Миленкович, Раньери, Бираги - Бонавентура (Брекало, 55), Мандрагора, Артур (Аматуччи, 75), Гонсалес (Инфантино, 55), Куаме (Соттиль, 46) - Бельтран (Нзола, 46).

Предупреждения: Барелла, 45+6 - Раньери, 39

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: фиорентина Интер Милан

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