"Икона Динамо": Спортивный директор Осиека оценил подписание Гармаша

Спортивный директор Осиека Ивица Кулешевич высказался по поводу подписания полузащитника киевского Динамо Дениса Гармаша.

Ранее 33-летний футболист расторг контракт с "бело-синими" и в статусе свободного агента пополнил состав хорватской команды.

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"Мы счастливы и довольны тем, что нам удалось привлечь игрока уровня Дениса. Речь идет об иконе киевского Динамо, игроке с богатым опытом, который в своей карьере провел важные матчи и завоевывал трофеи.

Мы уверены, что он улучшит нашу игру и еще больше укрепит качество команды, а также станет усилением на поле и за его пределами. Приветствую его в Осиеке и желаю успехов в выступлениях за наш клуб", - приводит слова Кулешевича официальный сайт клуба.

Напомним, что Гармаш подписал с Осиеком однолетний контракт с возможностью продления еще на один сезон.

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