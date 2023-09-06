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"Икона Динамо": Спортивный директор Осиека оценил подписание Гармаша

Уже бывший полузащитник киевской команды продолжит карьеру в Хорватии.
Сегодня, 19:10
Гармаш подписал контракт с Осиеком / nk-osijek.hr
Гармаш подписал контракт с Осиеком / nk-osijek.hr

Спортивный директор Осиека Ивица Кулешевич высказался по поводу подписания полузащитника киевского Динамо Дениса Гармаша.

Ранее 33-летний футболист расторг контракт с "бело-синими" и в статусе свободного агента пополнил состав хорватской команды.

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"Мы счастливы и довольны тем, что нам удалось привлечь игрока уровня Дениса. Речь идет об иконе киевского Динамо, игроке с богатым опытом, который в своей карьере провел важные матчи и завоевывал трофеи.

Мы уверены, что он улучшит нашу игру и еще больше укрепит качество команды, а также станет усилением на поле и за его пределами. Приветствую его в Осиеке и желаю успехов в выступлениях за наш клуб", - приводит слова Кулешевича официальный сайт клуба.

Напомним, что Гармаш подписал с Осиеком однолетний контракт с возможностью продления еще на один сезон.

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