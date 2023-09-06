Гармаш покинул Динамо и подписал контракт с хорватским клубом

Полузащитник киевского Динамо Денис Гармаш продолжит карьеру в Хорватии.

О подписании 33-летнего хавбека на своем официальном сайте объявил Осиек.

Украинский футболист пополнил состав хорватского клуба в статусе свободного агента и заключил контракт на один год с возможностью продления еще на один сезон.

В своей новой команде полузащитник будет выступать под 19-м номером.

Ранее Гармаш расторг контракт с Динамо, который был рассчитан до лета 2025 года.

В текущем сезоне хавбек не привлекался к играм за первую команду киевлян и тренировался с молодежным составом.

Читай также: Вингер Динамо отправился в аренду в азербайджанский клуб

В минувшей кампании игрок сыграл за "бело-синих" 33 матча во всех турнирах, отличившись тремя забитыми мячами и одной результативной передачей.

Всего за свою карьеру в составе Динамо Гармаш провел 361 поединок, записав на свой счет 54 гола и 45 ассистов. Также в 2020 году выступал в аренде в турецком Ризеспоре.

Вместе с Динамо Гармаш трижды становился чемпионом, а также выиграл четыре Кубка и четыре Суперкубка Украины.

Напомним, ранее полузащитник Динамо Сергей Сидорчук перешел в бельгийский клуб.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!