iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Вингер Динамо отправился в аренду в азербайджанский клуб

Ямайский легионер покинул киевский клуб.
Сегодня, 17:42
Кахим Пэррис / sabahfc.az
Кахим Пэррис / sabahfc.az

Вингер киевского Динамо Кахим Пэррис продолжит карьеру в чемпионате Азербайджана, присоединившись к клубу Сабах.

Об этом "бело-синие" объявили на своем официальном сайте.

23-летний ямайский футболист пополнил состав азербайджанской команды на правах аренды до конца сезона-2023/2024. Также у действующих вице-чемпионов страны будет право выкупа игрока.

Читай также: Желто-синие цвета и партнер игрок сборной россии: куда перебрался Сергей Сидорчук

В своей новой команде ямаец будет выступать под 28-м номером.

Напомним, что Пэррис перешел в Динамо из словенского Копера в сентябре прошлого года. За это время вингер провел за киевлян во всех турнирах 15 матчей, отличившись тремя результативными передачами.

Напомним, ранее полузащитник Динамо Сергей Сидорчук перешел в бельгийский клуб.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: трансферы Динамо Киев Кахим Пэррис

Статьи по теме

Трансферы УПЛ: Динамо продало капитана Сидорчука в Бельгию и отпустило Гармаша в Хорватию Трансферы УПЛ: Динамо продало капитана Сидорчука в Бельгию и отпустило Гармаша в Хорватию
Гармаш покинул Динамо и подписал контракт с хорватским клубом Гармаш покинул Динамо и подписал контракт с хорватским клубом
ТОП-10 самых дорогих. Нападающие: нашествие саудовцев и трансферы на перспективу ТОП-10 самых дорогих. Нападающие: нашествие саудовцев и трансферы на перспективу
Азар вернется в чемпионат Бельгии Азар вернется в чемпионат Бельгии
Помочь журналистам

Видео

Игрок Кривбасса забил курьезный гол ударом почти от углового флажка
Игрок Кривбасса забил курьезный гол ударом почти от углового флажка

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина набрала очки и приблизилась к Израилю
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

19:00
Азар вернется в чемпионат Бельгии
Европа18:50
Гризманн выступил с заявлением касаемо своего будущего в Атлетико
Украина18:40
Трансферы УПЛ: Динамо продало капитана Сидорчука в Бельгию и отпустило Гармаша в Хорватию
18:31
Аякс объявил о подписании сына своего легендарного экс-хавбека
Европа18:20
Защитник Реала признался, что ждал перехода Мбаппе этим летом
Европа18:18
Гармаш покинул Динамо и подписал контракт с хорватским клубом
18:11
VBET Ukraine представляет кампанию, объединяющую всю Украину
Футбол18:03
Легенда Ливерпуля высказался о потенциальном уходе Салаха
Европа17:55
Легенда Арсенал призвал посадить Хавертца на скамейку запасных
Украина17:42
Вингер Динамо отправился в аренду в азербайджанский клуб
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK