Вингер Динамо отправился в аренду в азербайджанский клуб

Вингер киевского Динамо Кахим Пэррис продолжит карьеру в чемпионате Азербайджана, присоединившись к клубу Сабах.

Об этом "бело-синие" объявили на своем официальном сайте.

23-летний ямайский футболист пополнил состав азербайджанской команды на правах аренды до конца сезона-2023/2024. Также у действующих вице-чемпионов страны будет право выкупа игрока.

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В своей новой команде ямаец будет выступать под 28-м номером.

Напомним, что Пэррис перешел в Динамо из словенского Копера в сентябре прошлого года. За это время вингер провел за киевлян во всех турнирах 15 матчей, отличившись тремя результативными передачами.

Напомним, ранее полузащитник Динамо Сергей Сидорчук перешел в бельгийский клуб.

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