Дешам не пустил Мбаппе на пресс-конференцию перед матчем с Ирландией

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам объяснил, почему Мбаппе отсутствовал на предматчевой пресс-конференции.

По словам тренера, капитан не обязан постоянно присутствовать перед журналистами, да и очевидно, что спрашивали бы Килиана точно о матче.

"Капитан не обязан присутствовать все время. На мой взгляд, это в интересах национальной команды, и я прекрасно знаю, что вы очень заинтересованы в Килиане. Не думаю, что ему задали бы много вопросов по поводу матча с Ирландией, если бы он был здесь. Я ставлю интересы коллектива выше личных.

Килиан в порядке, он вернулся в команду и играет один матч за другим. Физически и психологически у него все хорошо, и он соответствует своему статусу капитана", – приводит слова Дешама GFFN.

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