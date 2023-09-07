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Дешам не пустил Мбаппе на пресс-конференцию перед матчем с Ирландией

Тренер заботиться о командном духе.
Сегодня, 15:25
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам объяснил, почему Мбаппе отсутствовал на предматчевой пресс-конференции.

По словам тренера, капитан не обязан постоянно присутствовать перед журналистами, да и очевидно, что спрашивали бы Килиана точно о матче. 

"Капитан не обязан присутствовать все время. На мой взгляд, это в интересах национальной команды, и я прекрасно знаю, что вы очень заинтересованы в Килиане. Не думаю, что ему задали бы много вопросов по поводу матча с Ирландией, если бы он был здесь. Я ставлю интересы коллектива выше личных.

Килиан в порядке, он вернулся в команду и играет один матч за другим. Физически и психологически у него все хорошо, и он соответствует своему статусу капитана", – приводит слова Дешама GFFN.

Напомним, что на нашем сайте доступно расписание матчей квалификации Евро-2024.

 

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