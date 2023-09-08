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Очередная жертва: Работница банка обвинила игрока Манчестер Юнайтед в нападении

Антони приписывают новое преступление.
Сегодня, 00:50
Антони / Getty Images
Антони / Getty Images

Банкир Лана Ингрид заявила, что вингер Манчестер Юнайтед Антони напал на нее в 2022 году.

Девушка рассказала о приезде к футболисту по рабочим моментам, но все пошло не по плану.

"Моей целью был только бизнес. Когда я пришла туда по его приглашению, то поняла, что у него есть скрытые мотивы".

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"Он попытался заняться со мной сексом, но я не хотела. Он оттолкнул меня к стене, и я ударилась головой", – приводит слова Ланы издание R7.

Напомним, ранее бывшая девушка бразильца обвинила того в домашнем насилии. Недавно Габриэлла Каваллин предоставила новые доказательства вины Антони.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: антони манчестер юнайтед

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