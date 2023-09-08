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Ньюкасл не собирается отпускать одного из своих лидеров

"Сороки" еще раз попробуют продлить Гимараэша.
Сегодня, 22:04
Бруно Гимараэш / Getty Images
Бруно Гимараэш / Getty Images

Ньюкасл вновь попытается продлить контракт с Бруну Гимараэшом, пишет 90Min.

Этим летом "сороки" отказали в трансфере бразильца Реалу, Ман Сити и Челси, а еще ранее пытались продлить с ним контракт, но переговоры зашли в тупик.

Учитывая, какую роль сыграл Бруно в прошлом сезоне, Ньюкасл хочет сохранить игрокаи вновь попробет предложить ему контракт. Текущее соглашение Гиамарэша рассчитано до 2026 года.

Издание утверждает, что стороны наконец нашли компромисс, и переговоры должны возобновиться в ближайшее время. Тем более, что сам Бруно хочет играть за "сорок".

"Забавно, но когда в прошлом году у меня была возможность перейти в Ньюкасл, я помню, как многие говорили мне: "Ты сумасшедший. Это может стать для тебя катастрофой. Они вылетят из турнира. Ты никогда не попадешь в состав сборной на чемпионат мира, если перейдешь туда".

В то время Ньюкасл занимал предпоследнее место в турнирной таблице. Все знали, что у нас проблемы. Но когда меня спрашивали, о чем я мечтаю, начиная с 15 лет, я всегда отвечал, что когда-нибудь буду играть в Премьер-лиге", - сказал Гимараэш.

Ранее, напомним, стало известно, почему сорвался трансфер Санчо в Саудовскую Аравию.

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