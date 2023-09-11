Антони выложил фрагмент переписки с одной из девушек, которые обвиняют его в насилии
Вингер Манчестер Юнайтед Антони всерьез взялся за то, чтобы доказать, что он не виновен ни в сексуальном, ни в физическом насилии.
Бразилец опубликовал фрагмент переписки с одной из девушек, которые обвиняют его в том, что он избивал их.
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"Я бы не хотел, но меня вынуждают опубликовать небольшую часть разговоров в Whatsapp с Ингрид, которая доказывает, что у нас было только одно свидание, интимное и по обоюдному согласию. Вопрос с этой самозванкой будет решен по справедливости", - написал Антони
На одном из скриншотов есть сообщение, где собеседница предлагает Антони дождаться ее "голым в постели".
Отметим, что помимо данной девушки Антони в насилии обвиняют его возлюбленная и еще одна женщина.
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