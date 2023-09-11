iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Антони выложил фрагмент переписки с одной из девушек, которые обвиняют его в насилии

Скриншоты якобы подтверждают, что между игроком и потерпевшей все было по обоюдному согласию.
Сегодня, 12:27
Антони / Getty Images
Антони / Getty Images

Вингер Манчестер Юнайтед Антони всерьез взялся за то, чтобы доказать, что он не виновен ни в сексуальном, ни в физическом насилии. 

Бразилец опубликовал фрагмент переписки с одной из девушек, которые обвиняют его в том, что он избивал их.

Читай также: МЮ определился с будущим Антони

"Я бы не хотел, но меня вынуждают опубликовать небольшую часть разговоров в Whatsapp с Ингрид, которая доказывает, что у нас было только одно свидание, интимное и по обоюдному согласию. Вопрос с этой самозванкой будет решен по справедливости", - написал Антони

На одном из скриншотов есть сообщение, где собеседница предлагает Антони дождаться ее "голым в постели".

Отметим, что помимо данной девушки Антони в насилии обвиняют его возлюбленная и еще одна женщина. 

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед

Статьи по теме

Легенда МЮ подвергла критике руководство клуба Легенда МЮ подвергла критике руководство клуба
Легенда МЮ раскритиковал форварда манкунианцев Легенда МЮ раскритиковал форварда манкунианцев
МЮ определился с будущим Антони МЮ определился с будущим Антони
Инсайдер рассказал, почему сорвался переход Кукурельи в МЮ Инсайдер рассказал, почему сорвался переход Кукурельи в МЮ
Помочь журналистам

Видео

Украина - Англия 1:1 видео голов и лучших моментов матча квалификации ЧЕ-2024
Украина - Англия 1:1 видео голов и лучших моментов матча квалификации ЧЕ-2024

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Соболенко стала первой ракеткой мира, Свитолина - лучшая из Украины
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович стал первой ракеткой мира, Сачко - лучший из Украины
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

Теннис15:45
Рейтинг WTA: Соболенко стала первой ракеткой мира, Свитолина - лучшая из Украины
Европа15:24
Лион уволил своего тренера после неудачного старта в чемпионате
Теннис15:20
Рейтинг ATP: Джокович стал первой ракеткой мира, Сачко - лучший из Украины
Другие страны14:55
"Это надо контролировать": Хавбек Ман Сити высказался об оттоке игроков в Саудовскую Аравию
Другие14:50
Исторический результат: Паралимпийская сборная Украины завоевала четыре медали на ЧМ по академической гребле
Европа14:22
Неловко получилось: Отель Роналду опроверг информацию о помощи пострадавшим от землетрясения в Марокко
14:15
Дарья Белодед стала послом FAVBET
Европа14:14
Новичок Челси получил тяжелую травму, не успев даже дебютировать за клуб
Европа13:55
Ювентус намерен продлить контакт с одним из ключевых игроков
Футбол13:47
Юный украинский талант перешел в Атлетико Мадрид
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK