Антони выложил фрагмент переписки с одной из девушек, которые обвиняют его в насилии

Скриншоты якобы подтверждают, что между игроком и потерпевшей все было по обоюдному согласию.

Вингер Манчестер Юнайтед Антони всерьез взялся за то, чтобы доказать, что он не виновен ни в сексуальном, ни в физическом насилии.

Бразилец опубликовал фрагмент переписки с одной из девушек, которые обвиняют его в том, что он избивал их.

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"Я бы не хотел, но меня вынуждают опубликовать небольшую часть разговоров в Whatsapp с Ингрид, которая доказывает, что у нас было только одно свидание, интимное и по обоюдному согласию. Вопрос с этой самозванкой будет решен по справедливости", - написал Антони

На одном из скриншотов есть сообщение, где собеседница предлагает Антони дождаться ее "голым в постели".

Отметим, что помимо данной девушки Антони в насилии обвиняют его возлюбленная и еще одна женщина.

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