Тоттенхэм близок к приобретению 16-летнего центрбека из Хорватии

При этом на игрока англичане смогут рассчитывать не ранее 2025 года.

Тоттенхэм в ближайшее время оформит трансфер 16-летнего защитника Хайдука (Сплит) Луки Вушковича, сообщает The Athletic.

По информации источника, английский клуб заплатит за игрока сборной Хорватии U-17 примерно 12 миллионов фунтов.

"Шпоры" выиграли борьбу за вундеркинда у других европейских клубов. Однако Вушкович не сможет присоединиться к новой команде, пока ему не исполнится 18 лет - в 2025 году.

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Стоит отметить, что на счету Вушковича уже 11 матчей за первую команду Хайдука. Он также стал самым молодым автором гола в истории клуба, отличившись в марте в кубковом матче.

Однако Лука Вушкович еще ни разу не сыграл за Хайдук в нынешнем сезоне, не попав в заявку на последние четыре матча чемпионата Хорватии.

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