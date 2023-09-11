iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Тоттенхэм близок к приобретению 16-летнего центрбека из Хорватии

При этом на игрока англичане смогут рассчитывать не ранее 2025 года.
Вчера, 23:00
Лука Вушкович / Getty Images
Лука Вушкович / Getty Images

Тоттенхэм в ближайшее время оформит трансфер 16-летнего защитника Хайдука (Сплит) Луки Вушковича, сообщает The Athletic.

По информации источника, английский клуб заплатит за игрока сборной Хорватии U-17 примерно 12 миллионов фунтов.

"Шпоры" выиграли борьбу за вундеркинда у других европейских клубов. Однако Вушкович не сможет присоединиться к новой команде, пока ему не исполнится 18 лет - в 2025 году.

Читай также: Прощай TeamViewer?: Манчестер Юнайтед ведет переговоры о новом титульном спонсоре

Стоит отметить, что на счету Вушковича уже 11 матчей за первую команду Хайдука. Он также стал самым молодым автором гола в истории клуба, отличившись в марте в кубковом матче.

Однако Лука Вушкович еще ни разу не сыграл за Хайдук в нынешнем сезоне, не попав в заявку на последние четыре матча чемпионата Хорватии.

 

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: тоттенхэм хайдук

Статьи по теме

Тоттенхэм почти за 50 млн фунтов подписал игрока Ноттингем Форест Тоттенхэм почти за 50 млн фунтов подписал игрока Ноттингем Форест
Тоттенхэм пытается подписать хавбека Челси Тоттенхэм пытается подписать хавбека Челси
Манчестер Юнайтед объявил об аренде защитника Тоттенхэма Манчестер Юнайтед объявил об аренде защитника Тоттенхэма
Атлетико нацелился на лидера одного из топ-клубов АПЛ Атлетико нацелился на лидера одного из топ-клубов АПЛ
Помочь журналистам

Видео

Португалия - Люксембург 9:0 видео голов и лучших моментов матча отбора ЧЕ-2024
Португалия - Люксембург 9:0 видео голов и лучших моментов матча отбора ЧЕ-2024

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Соболенко стала первой ракеткой мира, Свитолина - лучшая из Украины
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович стал первой ракеткой мира, Сачко - лучший из Украины
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

Евро-202401:02
Португалия - Люксембург 9:0 видео голов и лучших моментов матча отбора ЧЕ-2024
ММА00:51
Боец UFC из россии был арестован по делу об ограблении и пытках
Европа00:27
Роналду не стал участником самой большой победы в истории сборной Португалии
Евро-202400:11
Квалификация к Евро-2024: Хорватия обыграла Армению, Португалия покуражилась над Люксембургом
Евро-202400:05
Португалия без Роналду уничтожила его "любимый" Люксембург
Вчера, 23:35
Формула 123:35
"Особенный талант": Сайнс и Гасли поют дифирамбы Ферстаппену
Европа23:00
Тоттенхэм близок к приобретению 16-летнего центрбека из Хорватии
Бокс22:50
Джейк Пол оценил победу Усика в бою с Дюбуа
Европа22:38
Прощай TeamViewer?: Манчестер Юнайтед ведет переговоры о новом титульном спонсоре
Бокс22:30
"Должен был уйти на щите": Фрэмптон раскритиковал Дюбуа за бой с Усиком
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK