Прощай TeamViewer?: Манчестер Юнайтед ведет переговоры о новом титульном спонсоре

Все идет к тому, что со следующего сезона на футболке "красных дьяволов" будет красоваться другой спонсор.

Манчестер Юнайтед ведет переговоры о новом спонсорстве с американской технологической компанией Qualcomm, сообщает The Athletic.

Манкунианцы нацелены на сделку, по которой они смогут зарабатывать 60 миллионов фунтов в год.

Маловероятно, что сделка вступит в силу в этом сезоне, учитывая, что многие копии футболок уже были проданы. Поэтому ожидается, что их сотрудничество начнется в следующей кампании.

"Красные дьяволы" ищут нового титульного спонсора с тех пор, как немецкая компания TeamViewer объявила в прошлом году, что не намерена продлевать контракт с клубом.

Стороны заключили пятилетнее соглашение, которое начало действовать летом 2021 года. В рамках данной сделки МЮ получает 47 миллионов в год.

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Однако в декабре прошлого года Юнайтед и TeamViewer достигли соглашения, которое предоставило клубу возможность выкупить права на размещение спонсора на передней стороне футболки, что позволит досрочно завершить их сотрудничество.

До появления TeamViewer у Манчестер Юнайтед был контракт на 64 миллиона за сезон с американским производителем автомобилей Шевроле.

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