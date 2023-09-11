iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Прощай TeamViewer?: Манчестер Юнайтед ведет переговоры о новом титульном спонсоре

Все идет к тому, что со следующего сезона на футболке "красных дьяволов" будет красоваться другой спонсор.
Вчера, 22:38
Бруно Фернандеш / Getty Images
Бруно Фернандеш / Getty Images

Манчестер Юнайтед ведет переговоры о новом спонсорстве с американской технологической компанией Qualcomm, сообщает The Athletic.

Манкунианцы нацелены на сделку, по которой они смогут зарабатывать 60 миллионов фунтов в год.

Маловероятно, что сделка вступит в силу в этом сезоне, учитывая, что многие копии футболок уже были проданы. Поэтому ожидается, что их сотрудничество начнется в следующей кампании.

"Красные дьяволы" ищут нового титульного спонсора с тех пор, как немецкая компания TeamViewer объявила в прошлом году, что не намерена продлевать контракт с клубом.

Стороны заключили пятилетнее соглашение, которое начало действовать летом 2021 года. В рамках данной сделки МЮ получает 47 миллионов в год.

Читай также: Очередной пример некомпетентности: Манчестер Юнайтед больше месяца не мог продать футболки Хойлунда

Однако в декабре прошлого года Юнайтед и TeamViewer достигли соглашения, которое предоставило клубу возможность выкупить права на размещение спонсора на передней стороне футболки, что позволит досрочно завершить их сотрудничество.

До появления TeamViewer у Манчестер Юнайтед был контракт на 64 миллиона за сезон с американским производителем автомобилей Шевроле.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед АПЛ

Статьи по теме

Очередной пример некомпетентности: Манчестер Юнайтед больше месяца не мог продать футболки Хойлунда Очередной пример некомпетентности: Манчестер Юнайтед больше месяца не мог продать футболки Хойлунда
Скандальный вингер Манчестер Юнайтед мог оказаться в Челси Скандальный вингер Манчестер Юнайтед мог оказаться в Челси
Экс-наставник Манчестер Юнайтед отказался от необычного предложения работы Экс-наставник Манчестер Юнайтед отказался от необычного предложения работы
Португалия - Люксембург 9:0 видео голов и лучших моментов матча отбора ЧЕ-2024 Португалия - Люксембург 9:0 видео голов и лучших моментов матча отбора ЧЕ-2024
Помочь журналистам

Видео

Португалия - Люксембург 9:0 видео голов и лучших моментов матча отбора ЧЕ-2024
Португалия - Люксембург 9:0 видео голов и лучших моментов матча отбора ЧЕ-2024

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Соболенко стала первой ракеткой мира, Свитолина - лучшая из Украины
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович стал первой ракеткой мира, Сачко - лучший из Украины
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

Евро-202401:02
Португалия - Люксембург 9:0 видео голов и лучших моментов матча отбора ЧЕ-2024
ММА00:51
Боец UFC из россии был арестован по делу об ограблении и пытках
Европа00:27
Роналду не стал участником самой большой победы в истории сборной Португалии
Евро-202400:11
Квалификация к Евро-2024: Хорватия обыграла Армению, Португалия покуражилась над Люксембургом
Евро-202400:05
Португалия без Роналду уничтожила его "любимый" Люксембург
Вчера, 23:35
Формула 123:35
"Особенный талант": Сайнс и Гасли поют дифирамбы Ферстаппену
Европа23:00
Тоттенхэм близок к приобретению 16-летнего центрбека из Хорватии
Бокс22:50
Джейк Пол оценил победу Усика в бою с Дюбуа
Европа22:38
Прощай TeamViewer?: Манчестер Юнайтед ведет переговоры о новом титульном спонсоре
Бокс22:30
"Должен был уйти на щите": Фрэмптон раскритиковал Дюбуа за бой с Усиком
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK