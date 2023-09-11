Очередной пример некомпетентности: Манчестер Юнайтед больше месяца не мог продать футболки Хойлунда

Огромный клуб с многомиллионным оборотом не мог решить одну маленькую проблему.

Что не день, то катастрофа в нынешнем Манчестер Юнайтед. Манкунианцы терпят одно репутационное поражение за другим, и конца этому не видно.

И пока команда страдает на поле и в раздевалке, в маркетинговом плане у нее тоже не все в порядке.

Как сообщает Daily Mail, "красные дьяволы" испытали проблемы с реализацией футболок своего летнего новичка Расмуса Хойлунда.

Манчестер Юнайтед более месяца не мог продать футболки форварда по одной простой причине - в клубном магазине попросту не было датской буквы "ø". И им понадобилось чуть больше месяца, чтобы решить эту проблему.

Источник: Getty Images

Но ущерб уже был нанесен - разочарованные фанаты назвали клуб "некомпетентным".

И хотя некоторые могут счесть эту проблему тривиальной, один из фанатов Юнайтед заявил, что это свидетельствует о том, что официальные лица клуба не могут совладать с "самыми элементарными вещами".

Манчестер Юнайтед заявил, что проблема была решена, так как злополучная буква прибыла в магазины в прошлый четверг, а футболки теперь находятся в продаже.

Стоит отметить, что это не первый подобный случай с фан-шопом "красных дьяволов": летом 2022 года фанаты МЮ не могли приобрести футболки Криштиану Роналду, так как в магазинах не было достаточного количества седьмых номеров.

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