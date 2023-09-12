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Жертва насилия Антони считает, что фото-доказательства переписки - монтаж

Бразильца пытаются уличить в обмане.
Сегодня, 19:50
Антони и Лана / Metro
Антони и Лана / Metro

Банкир и жертва насилия Ингрид Лана считает, что вингер Манчестер Юнайтед Антони фальсифицирует доказательства своей невиновности.

"У него есть деньги, и он может делать все, что захочет, чтобы выкрутиться. Тем более Манчестер его отстранил. Я не хотела, чтобы его отстраняли, но каждое действие провоцирует реакцию.

Я приехала к нему по рабочим вопросам. Я хочу, чтобы он показал мою переписку с его братом, в которой мы обсуждали его партнера, обменный курс. А он врет, что я хотела быть с ним. Это отчаяние из-за фанатов? Я готова выступить в суде.

К сожалению, деньги играют важную роль, а у него денег много. Он может сделать монтаж, может заплатить экспертам – может сделать все, что захочет. Но я верю в божественную справедливость".

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"Он не показал эту переписку Кабрини, но, отчаявшись, взял наш с ним разговор и добавил в него куски своей переписки с другими людьми, чтобы опорочить меня. Насколько я понимаю, у него были интрижки в Англии.

Подобное просто показывает, что он гнилой человек. Он не из тех, кто признает ошибки, потому что боится погубить свою карьеру. Так что я не обвиняю – я просто говорю правду", – приводит слова Ланы издание Metropoles.

Напомним, сразу несколько женщин обвиняют Антони в том, что он совершал насилие над ними.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: антони насилие манчестер юнайтед

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