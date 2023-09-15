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Санчо может зимой покинуть Манчестер Юнайтед

Англичанину поставили ультиматум.
Сегодня, 14:51
Джейдон Санчо / Getty Images
Джейдон Санчо / Getty Images

Вингер Манчестер Юнайтед Джейдон Санчо близок к уходу из клуба. Об этом сообщает издание ESPN.

Манкунианцы поставили игроку ультиматум, заставив публично извиниться перед главным тренером Эриком тен Хагом. Футболист на днях неделе отказался это делать, за что теперь работает со второй командой.

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Если Санчо окончательно откажется приносить извинения, то, скорее всего, он покинет Манчестер Юнайтед в январское трансферное окно.

Напомним, вингер поругался с главным тренером клуба Эриком тен Хагом после того, как не был включен в заявку на матч против Арсенала. Англичанин назвал специалиста лжецом из-за того, что тен Хаг сказал, что Джейдон не выкладывается на тренировках. 

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