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Барселона может арендовать скандального вингера Манчестер Юнайтед

Джейдон Санчо входи в сферу интересов каталонцев.
Сегодня, 15:20
Джейдон Санчо
Джейдон Санчо

Каталонская Барселона может нацелиться на неожиданное усиление в зимнее межсезонье. 

Как сообщает издание Diario Sport, "сине-гранатовые" внимательно следят за конфликтом Джейдона Санчо и Эрика тен Хага, хотя еще не предприняли никаких шагов. Отмечается, что Барса может арендовать футболиста в январе.

Также по информации английских СМИ, возможными вариантами для Санчо в случае ухода из клуба будет Ноттингем Форест и возвращение в Боруссию Дортмунд.

Напомним, ранее сообщалось, что МЮ предлагал Санчо Челси, но у лондонцев был другой приоритет

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона манчестер юнайтед джейдон санчо

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