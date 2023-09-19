Кейн был готов присоединиться к МЮ

Однако клуб все же предпочел более дешевого Хейлунда.

Харри Кейн готовился к своему переходу в МЮ, утверждает Daily Mail.

По информации издания, англичанин был готов сыграть за Тоттенхэм еще один сезон до окончания контракта, если бы МЮ дал гарантии, что подпишет его летом 2024-го.

Тен Хаг был готов дать такое обещание, однако клуб не захотел брать на себя огромные финансовые аппетиты Кейна.

Потому МЮ переключился на более дешевого и молодого Хейлунда. После подписания датчанина Кейн и дал согласие на переход в Баварию.

Ранее также сообщалось, что игроки МЮ устроили ссору в раздевалке после матча с Брайтоном.

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