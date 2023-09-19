Магуайр оказался вне заявки Манчестер Юнайтед на матч с Баварией

Центрбек Манчестер Юнайтед Харри Магуайр не сыграет в первом туре Лиги чемпионов против Баварии. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Английский футболист не был включен в список игроков, которые отправились в Германию. Также вне заявки оказались хавбек Мэйсон Маунт и защитник Рафаэль Варан.

Напомним, матч Бавария - Манчестер Юнайтед состоится в среду, 20 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед хотел этим летом подписать экс-хавбека Барселоны.

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