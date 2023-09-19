iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Магуайр оказался вне заявки Манчестер Юнайтед на матч с Баварией

Англичанин пропустит важную игру.
Сегодня, 19:22
Харри Магуайр / Getty Images
Харри Магуайр / Getty Images

Центрбек Манчестер Юнайтед Харри Магуайр не сыграет в первом туре Лиги чемпионов против Баварии. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Английский футболист не был включен в список игроков, которые отправились в Германию. Также вне заявки оказались хавбек Мэйсон Маунт и защитник Рафаэль Варан.

Напомним, матч Бавария - Манчестер Юнайтед состоится в среду, 20 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед хотел этим летом подписать экс-хавбека Барселоны.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лига чемпионов бавария манчестер юнайтед

Статьи по теме

Кейн рассказал, почему выбрал Баварию вместо Манчестер Юнайтед Кейн рассказал, почему выбрал Баварию вместо Манчестер Юнайтед
Английский топ-клуб заинтересован в лидере соперника Шахтера по Лиге чемпионов Английский топ-клуб заинтересован в лидере соперника Шахтера по Лиге чемпионов
Амрабат все еще далек от дебюта за МЮ Амрабат все еще далек от дебюта за МЮ
Эмполи Коваленко назначил нового главного тренера Эмполи Коваленко назначил нового главного тренера
Помочь журналистам

Видео

Гранада - Жирона 2:4 видео голов и лучших моментов матча Ла Лиги
Гранада - Жирона 2:4 видео голов и лучших моментов матча Ла Лиги

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Соболенко - первая ракетка мира, Свитолина - лучшая из Украины
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович стал первой ракеткой мира, Сачко потерял несколько позиций
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

Футбол21:25
Эмполи Коваленко назначил нового главного тренера
Лига Чемпионов21:09
Степаненко, Судаков и Келси - в старте на матч с Порту
Футбол20:56
Форвард аутсайдера АПЛ: В этом сезоне мы финишируем выше Ливерпуля
Европа20:49
Кейн рассказал, почему выбрал Баварию вместо Манчестер Юнайтед
Лига Чемпионов20:20
Первый гол в новом сезоне Лиги чемпионов забил защитник РБ Лейпциг
Европа20:15
Белик - о разгромном поражении от Порту в ЮЛЧ: Такого результата мы не ожидали
Европа20:10
Интер представил третий комплект: Новые формы футбольных команд на следующий сезон
Европа20:07
Интер презентовал третий очень необычный комплект формы
Европа19:52
Легендарный спортсмен заявил о желании стать президентом мадридского Реала
Биатлон19:41
Прима и Петренко выиграли спринты летнего чемпионата Украины по биатлону
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK