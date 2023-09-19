Манчестер Юнайтед хотел этим летом подписать экс-хавбека Барселоны

Симонс мог оказаться в стане "красных дьяволов".

Хавбек РБ Лейпциг Хави Симонс мог этим летом перебраться в Англию. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

В переходе футболиста лично был заинтересован главны тренер манкунианцев Эрик тен Хаг, но нидерландец принял решение вернуться в ПСЖ. Права на игрока все еще принадлежат французскому коллективу.

Читай также: Кейн был готов присоединиться к МЮ

Летом парижане выкупили Симонса у ПСВ за 6 млн евро. Игрок подписал контракт на 4 года, после чего отправился в аренду в стан "быков".

В текущем сезоне на счету 20-летнего полузащитника три гола и четыре ассиста в четырех матчах Бундеслиги.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!