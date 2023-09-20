Бывший наставник МЮ: Возвращение Роналду в клуб было ошибкой

Экс-наставник МЮ Уле Гуннар Сульшер высказался о решении клуба вернуть на Олд Траффорд Криштиану Роналду.

По словам норвежца, руководство манкунианцев и он в частности ошиблись, позволив себе этот трансфер.

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"Это было решение, от которого было очень трудно отказаться, и я чувствовал, что мы должны были его принять, но оказалось, что мы ошиблись.

Когда он подписал контракт, это казалось правильным, и болельщики почувствовали это на матче с Ньюкаслом, когда Олд Траффорд содрогался после того, как Роналду дважды забил в ворота соперника. Он все еще был одним из лучших бомбардиров в мире, он выглядел сильным", - заявил специалист в интервью The Athletic.

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