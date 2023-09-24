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Ключевой футболист Реала пропустит мадридское дерби

Винисиус Жуниор не сыграет в важном матче.
Сегодня, 16:06
Винисиус Жуниор / Getty Images
Винисиус Жуниор / Getty Images

Мадридский Реал понес серьезную кадровую потерю в преддверии дерби против Атлетико.

Как сообщает пресс-служба "сливочных", Винисиус Жуниор был исключен из заявки на матч. Данное решение было принято из-за того, что бразилец перенес приступ гастроэнтерита.

Отметим, что мадридское дерби пройдет сегодня, 24 сентября, в 22:00 по киевскому времени.

После 4 сыгранных туров Реал занимает 3 место с 15 очками в активе, а Атлетико идет на 8 позиции с 7 набранными пунктами.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: реал атлетико мадрид Винисиус Жуниор

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